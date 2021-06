Musique

Prix Polaris

Charlotte Cardin, Klô Pelgag et Dominique Fils-Aimé en lice

La Longue liste des nominations au Prix de musique Polaris, qui récompense les meilleurs albums canadiens de l’année, a été dévoilée, mardi, par CBC Music et le Conseil des arts du Canada. Une dizaine d’artistes québécois s’y sont faufilés, dont Charlotte Cardin (Phoenix), Klô Pelgag (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) et Dominique Fils-Aimé (Three Little Words).