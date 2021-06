Musique

Marie-Mai dans l’univers d’Amay Laoni

Amay Laoni pratique une pop sophistiquée et est certainement une des autrices-compositrices les plus douées du moment. On comprend que Marie-Mai ait eu envie de se joindre à son univers le temps d’une chanson et Sous les lumières, qui est lancée ce vendredi, est une collaboration réussie entre les deux chanteuses.