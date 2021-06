Musique

B. J. Thomas, chanteur de Raindrops keep fallin’ on my head, s’éteint à 78 ans

(Washington) Le chanteur américain B. J. Thomas, interprète de la chanson Raindrops keep fallin’ on my head, est mort samedi d’un cancer du poumon dans sa maison d’Arlington au Texas, à l’âge de 78 ans, ont annoncé ses agents dans un communiqué.