L’auteur-compositeur-interprète Jonathan Roy lance vendredi son nouvel EP intitulé My Lullaby dont le vidéoclip de la chanson Keeping Me Alive a été vu 56 millions de fois sur YouTube.

André Duchesne

La Presse

L’artiste québécois sort ici un cinquième album mais il s’autoproduit pour la première fois. Écrit avec de nouveaux collaborateurs, l’album compte sept pièces dont deux versions (une acoustique) de Keeping Me Alive. Il a été enregistré à Montréal, Los Angeles et Vancouver.

Dans le communiqué de presse accompagnant le lancement, Jonathan Roy déclare : « J’ai écrit cet EP dans une période assez difficile de ma vie, et ça m’a allumé ; j’ai réalisé à quel point la musique me rend heureux. Je me suis demandé si je devais continuer ou arrêter. Il m’a fallu quitter ma zone de confort, acheter une camionnette (et vivre dedans) pour me retrouver. Mes chansons reflètent cela-et aussi ce besoin que j’avais de me réénergiser. »