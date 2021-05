Martin Garrix, Bono et The Edge pour la chanson thème de l’Euro 2020

Le DJ néerlandais Martin Garrrix et les deux membres de U2 Bono et The Edge signent la chanson officielle de l’Euro 2020, We Are The People, disponible dès vendredi.

Marissa Groguhé

La Presse

We Are The People paraît le jour du 25e anniversaire du jeune et talentueux Martin Garrix, qui a également composé d’autres chansons pour la compétition. La pièce, un appel à l’unité, s’accompagne d’un vidéoclip, également dévoilé vendredi.

Bono a écrit les paroles de cet hymne, tandis que The Edge l’a agrémenté de riffs de guitare. Garrix, qui avait préparé la chanson pour la date initiale de l’Euro, soit à l’été 2020, a dû garder le secret toute une année, puisque le tournoi a été reporté par la pandémie.

Il sera possible d’entendre We Are The People pendant la compétition, qui se déroulera exceptionnellement à travers l’Europe cette année et débutera le 11 juin, en Italie.