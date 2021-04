Alors que la majorité des tournées internationales reprendront surtout en 2022, Genesis a annoncé jeudi son retour sur les grandes scènes nord-américaines à l’automne 2021, avec un passage au Centre Bell le 22 novembre.

Josée Lapointe

La Presse

La tournée intitulée The Last Domino ? s’arrêtera dans 14 villes en novembre et en décembre, et réunira sur scène le trio de base formé par Mike Rutherford, Phil Collins et Tony Banks. Ils seront accompagnés par Nic Collins (le fils de Phil) à la batterie et par le guitariste et bassiste Daryl Stuermer.

Ce sera le 16e passage du mythique groupe prog à Montréal en 48 ans, mais il ne s’était pas produit ici depuis 14 ans. Le groupe annonce bien évidemment que « la tournée et toutes les salles de spectacle suivront les précautions nécessaires conformément aux règles locales afin d’offrir un environnement sécuritaire et le plus possible sans COVID-19 ».

Les billets pour tous les spectacles seront d’abord disponibles en pré-vente le 5 mai (infos sur le site de Genesis), puis au grand public le 7 sur le site d’evenko.