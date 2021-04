PHOTO FRED THORNHILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Ronnie Wood a combattu un second cancer

Le guitariste des Rolling Stones, Ronnie Wood, a révélé qu’il avait combattu un cancer très agressif pendant le confinement.

Stéphanie Morin

La Presse

Dans une entrevue accordée au quotidien britannique The Sun, le musicien de 73 ans a expliqué que les médecins lui avaient diagnostiqué il y a un an un cancer rare et agressif des microcellules, sans préciser davantage. Ce père de deux jumelles âgées de 4 ans serait en rémission.

Ronnie Wood a déjà souffert d’un cancer des poumons, en 2017. Il a déjà avoué avoir consommé entre 25 et 30 cigarettes par jour pendant 50 ans, avant de cesser de fumer en 2016.