Le groupe Twenty One Pilots annonce la sortie de l’album Scaled And Icy le 21 mai prochain avec la diffusion ce mercredi d’un premier extrait, la pièce Shy Away.

Simon Chabot

La Presse

À l’occasion du lancement de son nouvel album, le duo américain organise aussi un grand concert virtuel en direct le 21 mai à 20 h pour lequel des billets viennent d’être mis en vente.

L’album a été écrit en confinement, de part et d’autre des États-Unis, principalement lors de séances de création en ligne. Tyler Joseph a ainsi composé les chansons dans son studio maison, puis Josh Dun a ajouté les percussions de chez lui. L’anxiété, la solitude, l’ennui et le doute habitent cet album, annonce la maison de disque Warner.

Plus tôt pendant la pandémie, le groupe a lancé les pièces Level of Concern et Christmas Saves the Year, qui ont grimpé dans les palmarès de Billboard. L’album à venir sera le premier de Twenty One Pilots depuis Trench, en 2018.