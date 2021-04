Ensemble, ils ont fait de J.A.M. le grand vainqueur de la compétition de rap La fin des faibles, diffusée à Télé-Québec, mais Koriass, Sarahmée et Souldia n’ont pas prêts à laisser leur place au sommet du rap québécois s’il faut en croire Épitaphe, leur nouvelle collaboration.

Simon Chabot

La Presse

La pièce lancée par Koriass, dans la lignée du « brag rap », met en vedette trois rappeurs en grande forme, qui s’amusent chacun leur tour à chanter leur gloire sur une trame signée Ruffsound, Baxter Dexter et Kable Beatz.

Épitaphe s’ouvre sur des lignes on ne peut plus claires : « Y’a rien de nouveau en ville, on est toujours les bests/Tu m’arrives à la ch’ville quand on te fait la courte échelle », lance Koriass. Sarahmée enchaîne : « J’attends pas d’reconnaissance, j’l’ai fait dix ans sans Félix/Y’a pas de chances, soit t’es une légende, soit t’es un astérisque. » Et Souldia en ajoute une couche en concluant : « Je suis la honte, je suis la fierté de ma ville natale/C’est pas du fake, c’est du véritable/Fais pas d’erreurs d’orthographe dans mon épitaphe. »

Les trois artistes affichent aussi toute leur assurance, et une bonne dose d’humour, dans un clip lancé en même temps que la pièce.