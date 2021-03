(New York) Paul Simon est la dernière icône à vendre son riche catalogue de chansons.

Associated Press

Sony Music Publishing a annoncé mercredi avoir acquis le catalogue de Simon, qui comprend six décennies de musique, de son duo Simon & Garfunkel à sa carrière solo. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été annoncés.

Bob Dylan et Shakira ont récemment vendu leurs catalogues complets. Stevie Nicks a pour sa part vendu la majorité de son catalogue et Neil Young a vendu 50 % du sien.

Paul Simon a remporté 16 prix Grammy. Parmi ses chansons les plus connues, on retrouve notamment Bridge Over Troubled Water, The Boxer, The Sound of Silence, Mrs. Robinson, Homeward Bound, I am a Rock et 50 Ways to Leave Your Lover.

« Je suis heureux que Sony Music Publishing soit le gardien de mes chansons pour les décennies à venir. J’ai commencé ma carrière chez Columbia/Sony Records et il me semble que c’est une extension naturelle de travailler aussi avec (Sony Music) Publishing », a déclaré l’artiste de 79 ans, dans un communiqué.

Sony Music Publishing représente également des catalogues de Motown, Michael Jackson, The Beatles, Carole King, Stevie Wonder, Queen, Ashford & Simpson, Leonard Cohen et plus encore.