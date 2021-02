Le regretté chanteur du groupe, Gord Downie, faisait également partie de la dernière tournée canadienne des Hip, qui a recueilli plus d’un million de dollars pour la Société canadienne du cancer et la Fondation Sunnybrook.

(Toronto) Les Tragically Hip recevront le « Prix humanitaire » au prochain gala des prix Juno de la musique canadienne, prévu en mai.

La Presse Canadienne

L’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement a annoncé mercredi qu’elle avait choisi le groupe de rock de Kingston, en Ontario, pour sa « musique intemporelle et ses activités philanthropiques » qui « ont touché des millions de vies et de générations à travers le monde ».

Les Tragically Hip ont contribué à amasser des millions de dollars pour diverses causes sociales et environnementales, notamment le Camp Trillium et les Jeux olympiques spéciaux. Le groupe a récemment vendu des masques COVID-19 qui ont permis de ramasser plus de 50 000 $ pour le Fonds de bienfaisance Unison, qui offre des services-conseils et un secours d’urgence à la communauté musicale canadienne.

Le regretté chanteur du groupe, Gord Downie, faisait également partie de la dernière tournée canadienne des Hip, qui a recueilli plus d’un million de dollars pour la Société canadienne du cancer et la Fondation Sunnybrook. Gord Downie est plus tard décédé d’un cancer du cerveau, en octobre 2017. Outre le chanteur, le groupe Tragically Hip était formé de Rob Baker, Johnny Fay, Paul Langlois et Gord Sinclair.

Le prix sera remis lors de la 50e édition du Gala des prix Juno, le dimanche 16 mai. Le gala sera diffusé depuis Toronto à la télévision et à la radio du réseau anglais de Radio-Canada et sur les plateformes en ligne de la CBC.

Depuis sa première présentation en 2006, le Prix humanitaire de l’Académie a été décerné notamment à Buffy Sainte-Marie, au groupe Arcade Fire, à Sarah McLachlan et au groupe Rush.