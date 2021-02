Arlo Parks

Celle qui peignait des tableaux avec les mots

L’auteure-compositrice-interprète Arlo Parks vient de faire paraître Collapsed in Sunbeams, un premier album pop et néo-soul truffé de textes réalistes et imagés, dont le public et la critique raffolent. Entrevue avec cette poète qui chante les choses comme elle les voit.