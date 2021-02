À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

Coconut Podcast

Cette balado créée en avril dernier, en pleine pandémie, se présente comme étant « le podcast numéro 1 de la diversité au Québec francophone ». Pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs, le très dynamique animateur Alain Joseph reçoit des membres de la communauté noire comme la chanteuse Djely Tapa, la femme d’affaires Carla Beauvais ou le journaliste culturel de Radio-Canada Nabi Alexandre Chartier. Il s’entretient également avec des intervenants liés de près à la réalité des communautés noires, comme la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. Ce ne sont pas des « hot seats », le ton est plutôt convivial, et ça donne des échanges super intéressants.

> Écoutez la balado

Le cœur sur la table

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Le cœur sur la table

Vous connaissez peut-être la Française Victoire Tuaillon pour son excellente balado féministe Les couilles sur la table. Elle nous revient avec un sujet plus consensuel (quoique...) : l’amour. En fait, la journaliste élargit le sujet pour parler de nos relations au sens plus large : amoureuses, familiales, amicales... Avec une hypothèse de départ très intéressante : sommes-nous en train de vivre une révolution sur notre façon d’être en lien avec les autres ? Ça s’annonce passionnant.

> Écoutez la balado

Anything for Selena

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Anything for Selena

Selena était considérée comme la reine de la musique hispanophone (ou Tejano) dans les années 1990. Véritable superstar, elle vendait des dizaines de millions d’albums. La chanteuse est devenue une légende après son assassinat en 1995, à l’âge de 23 ans. Le jour de sa mort a été déclaré le « Selena Day » par George W. Bush alors qu’il était gouverneur du Texas. Sa vie a été racontée dans un film, mettant en vedette Jennifer Lopez, et dans une série de Netflix. Cette fois, c’est dans un balado-documentaire qu’on raconte sa brève mais intense vie. L’animatrice, une journaliste queer originaire du Mexique, aborde Selena comme objet culturel et symbole des tensions entourant la race, la classe et le discours sur le corps aux États-Unis. À la fois brillant et divertissant.

> Écoutez la balado (en anglais)

Evil by Design

IMAGE FOURNIE PAR CBC Evil by Design

Si vous suivez l’affaire Nygard, vous allez vous passionner pour cette série de huit épisodes réalisée par Timothy Sawa. Ce journaliste de la CBC enquête depuis 10 ans sur le designer de mode canadien, en attente, en prison, d’une audition pour extradition aux États-Unis. Il est entre autres accusé d’agressions sexuelles et de trafic d’êtres humains. Il faisait également régner la terreur au sein de ses entreprises. Il a sévi durant 40 ans en toute impunité, protégé par un système qui gardait le silence, un peu comme Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein. Sawa donne entre autres la parole à des survivantes, des jeunes femmes des Bahamas – où Peter Nygard possède une maison – qui ont eu le courage de parler. Une histoire dure, mais nécessaire.

> Écoutez la balado (en anglais)