Un nouvel album de Weezer (son 14e) dans le creux hivernal de la pandémie ? Cela ne se refuse pas.

Il s’agit d’un opus 100 % acoustique enregistré avec un orchestre d’une quarantaine de musiciens, notamment dans les studios d’Abbey Road. Weezer a voulu faire un pied de nez aux ordinateurs et aux technologies virtuelles qui mènent nos vies avec le confinement.

Le thème de l’album, l’isolement, est plutôt mélancolique et sérieux, tout comme les mélodies. Weezer oblige, le message passe toutefois à travers une série de clins d’œil humoristiques et de références ironiques. À commencer par le titre inspiré d’OK Computer de Radiohead. Ou encore la chanson Here Comes the Rain (riposte au classique Here Comes the Sun des Beatles).

Le chanteur et parolier Rivers Cuomo dédie une chanson (Screens) à l’obsession de ses enfants pour les écrans. Une autre à sa hantise des entrevues Zoom pendant la pandémie avec ses cheveux pas lavés depuis trois semaines (Playing the Piano).

On entend des accords de Let It Be des Beatles dans la ballade Dead Roses. De la pop orchestrale à la Brian Wilson. Weezer a décidé de sortir OK Human et de retarder la sortie de l’album qui était plutôt prévu, Van Weezer, un hommage au hard rock de la décennie 1980.

IMAGE FOURNIE PAR WARNER Pochette de l’album OK Human, de Weezer

Le succès du groupe lui donne la liberté de faire ce qu’il entend. D’autant que Cuomo et sa bande s’y connaissent en matière de mélodies accrocheuses. Prenons donc OK Human pour ce qu’il est : un album amusant, mais sans plus.

★★★

Alternatif. OK Human. Weezer. Warner.