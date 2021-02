Le duo gaspésien Dans l’Shed, formé d’Éric Dion et d’André Lavergne, s’est inspiré de l’album Bringing It All Back Home de Bob Dylan pour créer Vallée embrumée, avec une face A plus électrique et une face B dans la pure tradition americana.

Josée Lapointe

La Presse

Voilà pour le cadre théorique, mais encore faut-il s’en détacher. C’est mission accomplie pour Dans l’Shed, qui avec l’appui de Tire le coyote à la coréalisation propose un album folk respirant les grands espaces américano-gaspésiens et peuplé de personnages marginaux, qui raconte autant des petites histoires terre à terre que des amours profondes.

À l’instar du modèle, les deux parties de l’album sont donc bien définies et distinctes musicalement, mais aussi dans l’écriture, et d’une manière totalement assumée, que le duo aille dans l’indie-folk doucement soutenu par les claviers, plus poétique et grave (Vallée embrumée ou Les naufragés, brillante chanson sur les migrants), que dans l’americana inspiré et plus léger (amusante Tenir le tempo sur le quotidien qui va vite, mais surtout La vie est un open sol, référence joyeuse à une technique d’accordage de guitare).

La voix d’Éric Dion, avec ses intonations qui peuvent rappeler Fred Fortin, porte des textes très bien écrits, évocateurs et sensibles, et l’invocation « Poétise ta vie », tirée de ce bel hommage à l’enfance qu’est la chanson Tu observes le vent, pourrait résumer à elle seule l’esprit de cet album bourré de pépites de la première à la dernière chanson — Quatre 25 cents, très « Richard Desjardinsesque ».

IMAGE FOURNIE PAR DANS L’SHED Pochette de l’album Vallée embrumée, de Dans l’Shed

Parce que l’Amérique, c’est aussi la Gaspésie, parce qu’on ne dit jamais non à une chanson d’amour lumineuse, parce que la virtuosité guitaristique et les mélodies fortes sont une source de réjouissance sans fin, cet album de Dans l’Shed est un réel souffle d’air frais, capable de s’inspirer du passé pour s’inscrire dans le présent.

★★★½

Folk. Vallée embrumée. Dans l’Shed. Le grenier musique.