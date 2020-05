La Blogothèque, boîte de production française de vidéos musicales, propose depuis le 20 mars des concerts en direct — baptisés Stay Away Show (ça ne s’invente pas) — sur son compte Instagram.

Stéphanie Morin

La Presse

Lundi, c’était au tour d’Hubert Lenoir d’offrir une de ses rares prestations en direct depuis le début de la crise. Armé d’une toute nouvelle guitare classique, le chanteur québécois — jupe à carreaux et chapeau de corsaire — a interprété seul quelques-unes de ses chansons, dont Hunny Bunny et Recommencer, en plus d’interpréter That’s Life de Frank Sinatra.

On peut revoir le concert sur le compte Instagram de la Blogothèque.

