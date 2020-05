Au temps du numérique, pas besoin de sortir de chez soi pour enregistrer ou faire paraître une chanson. La preuve : plusieurs artistes ont lancé des extraits pendant le Grand Confinement. Voici une liste d’écoute composée de 15 nouveautés du printemps.

Émilie Côté

La Presse

Cinéma, de Fanny Bloom

Après Piscine, Fanny Bloom sort une autre chanson pop estivale, intitulée Cinéma. L’auteure-compositrice-interprète chante sur des arrangements de flûte, de guitares et de claviers nineties. Thomas Hébert (Valaire, Qualité Motel) – le père de son enfant à naître – a assuré le mixage alors que la réalisation est signée Étienne Dupuis-Cloutier (SOMMM).

> Écoutez la chanson

Rebelle, d’Eli Rose

Eli Rose a une grosse machine derrière elle pour « pousser » son envol solo, mais le buzz tarde à décoller. Introspectif, pop et chargé d’Auto-Tune, l’extrait Rebelle lui permettra-t-il de faire le grand saut ?

> Écoutez la chanson

I Know Alone, de HAIM

Les sœurs Haim ont dévoilé un extrait de leur nouvel album, Women in Music Pt. III, dont la sortie est reportée à l’été. I Know Alone, qui porte sur la solitude, a été écrite bien avant le Grand Confinement. Danielle Haim a déjà raconté que cette chanson était née après de longues balades seule au volant pour se vider la tête. « Elle prend un tout autre sens maintenant », a-t-elle déclaré.

> Écoutez la chanson

Grow Into Love, de Half Moon Run

Half Moon Run, groupe montréalais chouchou, a dévoilé la puissante ballade Grow Into Love. Le chanteur et parolier Devon Portielje a écrit le texte – qui porte sur la certitude amoureuse – au cours d’un voyage en Australie.

> Écoutez la chanson

Saved My Life, de Sia

Un tube rempli d’espoir qui carbure à l’urgence de vivre ? Pas de doute, c’est Sia ! Avec Saved My Life, l’Australienne confirme son statut de doyenne de la pop. Coécrite avec Dua Lipa et réalisée par Greg Kurstin, la chanson rend hommage à celui qui a sauvé la vie de Sia.

> Écoutez la chanson

Umami, de Klô Pelgag

Comme son titre l’indique, Umami est une chanson pop dotée d’une « cinquième saveur » dont seule Klô Pelgag détient le secret. Il s’agit du troisième extrait de son album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs qui sortira le 26 juin.

> Écoutez la chanson

Silenzio, le Couleur

Le plus french-pop des groupes québécois, Le Couleur, a dévoilé le troisième extrait de son album Concorde, dont la sortie est repoussée à l’automne. Le titre, Silenzio, fait allusion aux rivalités des films de mafieux et à leur vie qui ne tient constamment qu’à un fil.

> Écoutez la chanson

We’ll Make It Though, de Ray LaMontagne

Rien de mieux que la voix de Ray LaMontagne pour mettre du baume sur une journée difficile. Surtout quand l’éminence folk chante que « nous allons passer à travers » sur de l’harmonica. De l’émotion pure.

> Écoutez la chanson

Les étés de Montréal, de Yann Perreau et Jill Barber

Jill Barber chante en duo avec Yann Perreau sur une chanson de son album en français qui sortira le 19 juin. Son titre : Les étés de Montréal. Une pièce crève-cœur avec la période estivale remplie d’interdits qui s’annonce. Il y est question d’un spectacle à l’Astral et d’un bar de la rue Coloniale.

> Écoutez la chanson

Conversation, de Peter Peter

Sur cet extrait lancé au début du mois de mai – le premier de son quatrième album, qui sortira à l’automne –, Peter Peter dit se sentir comme l’océan Atlantique « coincé dans un coquillage ». Confinement ou pas, l’auteur-compositeur-interprète montréalais expatrié à Paris demeure un as de la pop mélancolique.

> Écoutez la chanson

Juste une p’tite nuite, de Stefie Shock

Pour souligner les 20 ans du départ de Dédé Fortin, Stefie Shock a dévoilé une reprise de la chanson des Colocs Juste une p’tite nuite. Avec les arrangements électros, les guitares éthiopiennes et la rythmique saccadée, on pourrait parler de métamorphose et non de reprise.

> Écoutez la chanson

Fou/Exit, de L’impératrice

L’impératrice est un groupe électro-disco-pop français qui suscite le buzz et qui a même tourné aux États-Unis. Le sextuor a par ailleurs sorti son dernier extrait en français (Fou) et en anglais (Exit). La chanson mettra de l’ambiance dans vos garden-partys de l’été (on peut toujours rêver).

> Écoutez la chanson

Stuck with U, d’Ariana Grande avec Justin Bieber

Sur des airs rétro-pop, Ariana Grande et Justin Bieber chantent le bonheur de vivre les hauts et les bas du confinement en amoureux. Soyez rassurés, les deux stars de la pop ont enregistré la chanson chacune chez elle en respectant les règles de la distanciation physique. Les revenus générés par l’extrait seront versés à l’organisme First Responders Children’s Foundation.

> Écoutez la chanson

Saint Cecilia, de The Barr Brothers

Le groupe montréalais The Barr Brothers a dévoilé deux chansons inédites qui avaient été mises de côté lors de l’enregistrement de son dernier album. N’ayez crainte, Saint Cecilia n’est pas de qualité B. Au contraire, sa mélodie prend aux tripes.

> Écoutez la chanson

Beautiful, de Rhye

Rhye, derrière qui se cache l’homme-orchestre torontois Mike Milosh, poursuit son exploration de la beauté féminine avec la chanson Beautiful. Difficile de résister à ses basses subtilement disco.

> Écoutez la chanson