Awolnation : électro-rock accrocheur ★★★½

L’album Angel Miners & the Lightning Riders des Américains Awolnation vaut la peine d’être écouté. Court et efficace, le disque, entre l’électro rock et l’électro-pop, est assez accrocheur. Il ne convainc pas assez toutefois pour nous donner envie de l’entendre encore et encore.