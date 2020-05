« Julien’s Auctions » a annoncé lundi que l’encan se déroulera les 19 et 20 juin à Beverly Hills et en ligne et qu’elle comprendra la guitare bleu « ciel » de 1984 faite sur mesure pour Prince, avec laquelle il a joué après avoir atteint son apogée, tout juste après Purple Rain.

(Los Angeles) Une guitare de Prince ainsi que certaines des légendaires paroles des Beatles écrites par Paul McCartney font partie des articles qui ont seront mis à l’encan lors d’une importante vente d’artéfacts musicaux.

Associated Press

« Julien’s Auctions » a annoncé lundi que l’encan se déroulera les 19 et 20 juin à Beverly Hills et en ligne et qu’elle comprendra la guitare bleu « ciel » de 1984 faite sur mesure pour Prince, avec laquelle il a joué après avoir atteint son apogée, tout juste après Purple Rain.

L’encanteur a qualifié l’instrument, accompagné du symbole de « l’amour » que portait l’artiste au cou et d’accessoires dorés, « de l’une des guitares les plus importantes des premières années de la carrière de Prince à être mises à l’encan ». Elle devrait rapporter entre 100 000 et 200 000 $ US, a précisé l’encanteur.

Un costume violet, un pendentif et une paire de bottes ayant appartenu à Prince seront aussi mis en vente.

PHOTO FOURNIE PAR JULIEN’S AUCTIONS Un costume violet ayant appartenu à Prince sera aussi mis en vente.

D’autre part, une page manuscrite des paroles de Paul McCartney, sur laquelle apparaissent des mots hachurés, des corrections ainsi que les premières esquisses de la chanson Maxwell’s Silver Hammer, tirée de l’album de 1969 des Beatles intitulé Abbey Road, sera aussi disponible.

Cette page manuscrite devrait obtenir entre 200 000 et 300 000 $.

Parmi les autres articles qui seront mis à l’encan se trouvent certains ayant appartenu à Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston, Johnny Cash, Jim Morrison, les Rolling Stones, Queen et David Bowie.