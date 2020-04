Les membres de Half Moon Run se sont joints au quatuor à cordes Esca pour une version « confinée » de leur titre Give Up, rendue disponible mercredi midi.

Marissa Groguhé

La Presse

Comme il est devenu coutume depuis que le confinement est en vigueur, plusieurs musiciens jouent ensemble, mais chacun chez soi, pour offrir au public des vidéos en mosaïque de leur performance.

Half Moon Run et le quatuor Esca se sont prêtés au jeu en enregistrant la chanson Give Up.

Le groupe montréalais n’en est pas à son premier essai, puisqu’il a déjà partagé sur ses réseaux sociaux deux « covidéos », pour les chansons Sun Leads Me On et l’inédite Grow Into Love.

La vidéo est accessible via la page Facebook de Half Moon Run.