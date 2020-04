L’ascension de Westside Gunn est telle qu’elle l’a mené en quelques années des coins de rue de Buffalo au défilé Louis Vuitton, à Paris. Le directeur artistique de la maison française, Virgil Abloh, a d’ailleurs élaboré le concept de la couverture de Pray for Paris. Ce n’est là qu’un aspect de la démarche artistique de Westside Gunn, car Alvin Worthy, de son vrai nom, se considère avant tout comme un artiste plutôt que comme un simple rappeur.

Il n’est certainement pas un grand MC. Ses rimes et la structure de ses vers sont simplistes et ses thèmes sont limités. Toutefois, il possède un bon arsenal de flows – celui d’Euro Step nous a impressionné. West est très créatif, a un flair pour dénicher le talent et sait vendre son produit — il a fondé sa propre étiquette et dessine des vêtements (GxFR). L’homme de 37 ans, qui a été atteint du coronavirus et est maintenant guéri, est également extrêmement prolifique — plus d’une vingtaine de projets en huit ans.

Donc, en quoi Pray for Paris se démarque-t-il des nombreux albums qui l’ont précédé ? D’abord, il actualise avec brio le boom bap du début des années 90. L’opus de 41 minutes intègre des éléments plus contemporains à une formule que Gunn perfectionne depuis quelques années et qui a lancé le retour du « hard rap ». Même s’il invite Wale sur la « chanson d’amour » French Toast ou qu’il rappe sur un beat de l’influenceur et humoriste Jay Versace, Westside Gunn le fait à sa manière. On reste dans son univers à la fois sombre et coloré.

Pray for Paris rassemble aussi certains des plus grands réalisateurs de l’histoire du rap underground : DJ Muggs, Beat Butcha, Camouflage Monk, Daringer, Alchemist, DJ Premier et Tyler, The Creator – ce dernier rappe aussi sur la pièce 327 et est en grande forme (« Glitter on my neck match the glitter on my fingernails/N****s always got something to say, well fuck ’em »).

Parlant de rimes de qualité, on peut évidemment compter sur la présence des deux autres membres de Griselda, Conway the Machine et Benny the Butcher, respectivement frère et cousin de Westside et deux des meilleurs rappeurs du moment.

