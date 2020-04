One World: Together at Home ou communier dans l’adversité

Il est rare que tant de grands noms de la musique et du divertissement soient « réunis » au même endroit. Céline Dion, Billie Eilish, The Killers, les Rolling Stones, Andrea Bocelli, Lizzo, Taylor Swift, Sam Smith et des dizaines d’autres artistes ont pris part, chacun confiné chez soi, au concert-bénéfice de Global Citizen, coorganisé par Lady Gaga en soutien aux travailleurs sur la ligne de front durant la pandémie. Si cette communion a été virtuelle, le concert One World : Together at Home, diffusé sur une dizaine de chaînes et plateformes numériques, a permis de toucher des millions de personnes à la fois.