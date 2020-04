« Ce soir on mange local/Écoute ça et danse local/J’suis stylée c’est local », chante Sarahmée dans sa chanson Local. Le formule est pop, dansante, légère, mais le message, direct : en ces temps de pandémie plus que jamais, elle invite à faire des choix de consommation qui ont un impact direct sur la communauté où on vit.

Alexandre Vigneault

La Presse

« L’idée de sortir cette chanson dans le contexte de la crise mondiale qui nous touche représente beaucoup pour moi. Le projet devait être lancé plus tard dans l’année, mais on s’est rendu compte qu’on pouvait faire une différence, et ce, aujourd’hui », explique-t-elle dans un communiqué.

Ce morceau a été composé il y a quelques mois à l’invitation de XP_MTL, organisme chargé d’animer le centre-ville de Montréal. Sarahmée avait déjà collaboré avec cet OBNL en 2019 dans le cadre d’une série de spectacles intitulés XP_EASY.

« Cette période de confinement nous ramène aux choses essentielles et à nos valeurs fondamentales, et je crois que, malgré tous les malheurs que ça amène, ajoute la chanteuse, de très belles choses sont à venir si on continue à se serrer les coudes. »