Les Finlandais de Nightwish sont devenus avec le temps le fer de lance du métal symphonique. Certaines de leurs prestations, surtout celle de Ghost Love Score, au festival de Wacken en 2013, sont aujourd’hui inscrites dans les annales du genre, qui puise allègrement dans l’univers des trames sonores cinématographiques. À la fois grandiose et accessible, Human : || : Nature montre à quel point l’exercice mérite l’attention.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Le premier album studio du plus populaire groupe finlandais de l’histoire arrive cinq ans après Endless Forms Most Beautiful, premier sur lequel figurait l’incroyable Floor Jansen. La chanteuse néerlandaise affirme encore davantage sa puissance et son incomparable polyvalence vocale sur Human : || : Nature, tant dans la finale opératique de Shoemaker que dans la brutale partie centrale de l’agressive Tribal.

On parle en effet des chansons en parties ou en sections, parce que Tuomas Holopainen, claviériste et principal compositeur du sextuor, a plus que jamais balayé les conventions en accouchant de pièces longues et complexes, qu’on apprécie davantage après plusieurs séances d’écoute attentive.

Séances qui permettent d’apprécier le degré de maîtrise nécessaire au mariage fluide et cohérent des mélodies soignées, des arrangements orchestraux, de la rythmique métal ainsi que des accents celtiques amenés par le multi-instrumentiste britannique Troy Donockley.

IMAGE FOURNIE PAR NUCLEAR BLAST RECORDS Human : || : Nature, de Nightwish

Dans la seconde et étonnante partie du disque, les musiciens de Nightwish se joignent au London Session Orchestra, qui interprète All the Works of Nature Which Adorn the World, longue pièce orchestrale en huit mouvements composés par Holopainen en hommage à la Terre.

Aussi belle soit-elle, la pièce de 31 minutes aurait peut-être été mieux servie si elle avait été proposée individuellement, sur son propre disque. Mais peu importe, elle témoigne de la diversité musicale offerte par Nightwish et du talent qui s’affirme du côté métal de la musique.

★★★★

Métal. Human : || : Nature, Nightwish, Nuclear Blast Records.