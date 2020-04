Zen Bamboo l’attendait, la sortie de SON premier album officiel, qui fait suite à quatre EP lancés avec patience afin de préparer le terrain pour un grand coup d’éclat. En attendant d’avoir le lancement scénique qu’il mérite, Glu doit vibrer dans le plus grand nombre d’oreilles qui soit.

Émilie Côté

La Presse

Cet album carbure à l’urgence, à l’insolence et au rock franco-québ’ qui nous manquaient depuis Malajube. Et justement, c’est Julien Mineau qui signe la réalisation de Glu.

Une référence « aux parasites et aux mélodies » ? D’autres à l’impuissance de Dieu ? Il pourrait être plutôt déprimant d’écouter l’album Glu par les temps — « viralement » fous — qui courent, mais il n’en est rien.

Il y a une rage de vivre dans les chansons de Zen Bamboo. Après Dieu, pièce d’ouverture — aux arrangements solennels et minimalistes —, suit J’m vivre, qui gonfle nos poumons d’un sentiment de toute-puissance. Le refrain, galvanisant, répète : « Moi j’aime vivre et j’aime vivre et j’aime vivre encore, encore plus fort. »

Puis il y a la ballade Mtl tristesse, où le parolier Simon Larose dit au « je » être « dévoré d’en dedans » et avoir juste envie de « s’éclater la gueule ». Il a besoin de bras qui l’entourent… comme beaucoup de gens en ce moment.

En oscillant entre l’implicite et l’explicite, entre le charnel et l’intellectuel, les textes de Larose frappent en plein dans le mille. Lui et ses complices — Léo Leblanc, Xavier Touikan et Charles-Antoine Olivier — signent des musiques qui brûlent d’intensité sans aucun temps mort.

Il y a de grands moments de rock, notamment sur la tonitruante pièce Glu (coule sur moi), qui nous donne envie de chanter, nous aussi, le poing en l’air, « je veux tout de la vie sans compromis ».

Toucher droit au cœur avec une ballade intitulée Chimpanzé ? Tout est possible avec Zen Bamboo, et tout fait pop !

Que dire de plus ?

Parce que la crise du coronavirus finira par passer — espoir ! —, Glu aura le lancement scénique qu’il mérite.

Chose certaine, c’est un album qui marquera sa décennie… qui ne fait pourtant que commencer !

★★★★½

Rock. Glu, Zen Bamboo, Simone Records.