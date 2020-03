Une semaine après avoir pris ses fans par surprise en mettant en ligne 12 nouvelles chansons, pour ensuite les retirer après quelques heures, Donald Glover, alias Childish Gambino, a officiellement lancé, dimanche, un nouvel album intitulé 0315.20, titre qui représente la date de sa diffusion originale et mystérieusement interrompue.

Valérie Simard

La Presse

Offert sur les plateformes d’écoute en continu, l’album est disponible en deux versions, sous deux noms d’artiste différents. Sous le nom de Childish Gambino, il prend une forme traditionnelle, segmenté en 12 morceaux, alors que, sous Donald Glover Presents, on retrouve une piste ininterrompue de 58 minutes.

1910, 2419 ou 3222 : presque toutes les pièces de l’album portent le nom de leur horodatage sur l’album, à l’exception d’Algorhythm et Time (avec Ariana Grande), chanson qui faisait partie de Guava Island, le film musical dans lequel Donald Glover a joué aux côtés de Rihanna. Le rappeur britannique 21 Savage se joint également à Childish Gambino sur la pièce 1238.

Ceux qui ont assisté à la prestation de Childish Gambino au festival Osheaga l’été dernier avaient pu entendre quelques extraits de ce nouvel album, dont Algorhythm et Feels Like Summer, rebaptisée 4226 sur le nouvel opus.

Bien qu’il ait lancé les extraits This is America et Feels Like Summer en 2018, il s’agit du premier album de Childish Gambino depuis 2016. L’artiste n’a pas chômé pour autant. Outre Guava Island, on a pu le voir au cinéma et à la télévision dans la série Atlanta ainsi que dans Solo : A Star Wars Story où il tenait le rôle de Lando Carlissian. Il a aussi prêté sa voix à Simba dans le film The Lion King, revisité par Jon Favreau en 2019.