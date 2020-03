L’organisme POP Montréal propose aux Montréalais de chanter So Long, Marianne de Leonard Cohen sur son balcon ce dimanche, pour exprimer leur solidarité face à la pandémie.

Chanter du Leonard Cohen sur nos balcons et à nos fenêtres, ce dimanche, entre 20 h et 23 h, c’est la suggestion de POP Montréal, le festival international de musique, pour exprimer notre solidarité dans cette lutte difficile que la planète mène contre la COVID-19.

Éric Clément

La Presse

« En tant que Montréalais, nous sommes fiers de notre capacité à travailler ensemble dans les moments difficiles — nous l’avons fait pendant la tempête de verglas et nous sommes prêts à le faire à nouveau, indique POP Montréal. Alors, bien que de sombres nuages soient au-dessus de nous, rassemblons-nous et évoquons l’esprit, l’endurance et l’intelligence de notre fils préféré — Leonard Cohen. »

Le festival recommande aux Montréalais de se rassembler (tout en maintenant une distance de sécurité entre chaque personne, soit un minimum de trois pieds), sur les balcons et aux fenêtres pour chanter So Long, Marianne et d’autres chansons de Cohen.

« Nous diffuserons la voix de Martha Wainwright pour nous diriger, mais s’il vous plaît, joignez-vous à nous avec vos nombreuses voix ! », demande POP Montréal. Pour propager l’initiative, on doit se rendre sur la page Facebook « So Long, Marianne, de Balcon Montréal ».