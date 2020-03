On avait perdu de vue Cornershop après s’être enthousiasmé pour When I Was Born for the 7th Time et sa chanson phare, Brimful of Asha, il y a plus de 20 ans. Il faut dire que le groupe de Tjinder Singh et Ben Ayres a souvent pris son temps entre deux albums et multiplié les projets parallèles depuis.

Alexandre Vigneault

La Presse

England is a Garden, premier disque du tandem en huit ans, est un foisonnant jardin sonore : des oiseaux chantent ici et là, des flûtes aussi, mais il y a surtout des guitares dans ces chansons qui amalgament avec fluidité racines rock et musique indienne (tablas et sitar). Porté par un groove moelleux, l’album évoque une balade paresseuse un dimanche après-midi ensoleillé… quelque part à la fin des années 60.

Extrait de St Marie Under Canon

0:00 0:00 Couper le son

IMAGE FOURNIE PAR AMPLE PLAY RECORDS England is a Garden de Cornershop

On se surprend à penser aux Byrds des débuts et au Velvet Underground en écoutant St Marie Under Canon, puis aux Stones infusés de blues sur No Rock Save in Roll. Tjinder Singh parle parfois politique, il a milité contre le Brexit, mais on retient surtout un disque chaleureux empreint d’une heureuse nonchalance.

★★★½

England is a Garden, Cornershop, Ample Play Records.