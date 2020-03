Yann Perreau dévoile une nouvelle pièce et un vidéoclip

Quatre ans après Le fantastique des astres, l’auteur-compositeur-interprète lance la chanson Goûter le temps, premier extrait d’un nouvel album à paraître plus tard cette année, réalisé par Gus van Go.

Jean Siag

La Presse

Le vidéoclip animé et conçu par François Fortin, qui avait d’ailleurs réalisé le clip de J’aime les oiseaux, est un « cri de ralliement » a écrit Yann Perreau dans un communiqué. « Que ce soit individuellement ou collectivement, nous faisons face à de grands défis de changement », a-t-il indiqué.

Sur la pièce Goûter le temps, Yann Perreau est accompagné de Maxime Bellavance à la batterie, François Plante à la basse et Werner F à la guitare. On peut également entendre les voix de Virginie Cummings et Lulu Hughes, à qui le chanteur dédie sa chanson.

Yann Perreau a également annoncé une première série de spectacles, qui débuteront le 3 octobre prochain au Théâtre du Marais, à Val-Morin. Il s’arrêtera au Théâtre Corona de Montréal le 27 novembre. Toutes les dates sont sur son site web yannperreau.com.

Le dernier album de Yann Perreau, Le fantastique des astres, remonte à 2016. Il compte à ce jour plus de cinq millions d’écoutes sur les plateformes de musique en continu. L’album avait été nommé six fois au gala de l’ADISQ.