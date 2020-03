PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

La musique de film

« Mon premier rapport à la musique classique est la musique de film », a expliqué Patrice Michaud. Indiana Jones, Back to the Future, The Goonies, a-t-il énuméré. Il a fait une « demande spéciale » après l’entracte quand le rideau s’est levé au son de la mythique musique originale du générique de la saga Star Wars. Puis le spectacle s’est poursuivi jusqu’à une finale grandiose avec Kamikaze, suivie d’une ovation au rappel.

« Et si on visait le nivellement par le beau ? », a lancé Patrice Michaud à un moment du spectacle.

Que dire de plus ?