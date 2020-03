Soccer mommy: comme dans les années 90 ★★★½

Les années 90 seront à l’honneur au prochain Festival d’été de Québec pour la soirée réunissant Joan Osborne, Garbage et Alanis Morissette sur les plaines d’Abraham. Leur relève est assurée avec Soccer Mommy. Il faut toutefois préciser que Sophie Allison, de son vrai nom, est née en Suisse en 1997, deux ans après la sortie de Jagged Little Pill de Morissette et du tube One of Us d’Osborne.