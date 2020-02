(Auckland, Nouvelle-Zélande) Un Elton John ému a dû interrompre un concert en Nouvelle-Zélande après avoir perdu la voie à cause d’une pneumonie dont il souffre.

Associated Press

Le chanteur a même été aidé pour sortir de la scène.

Elton John a adressé un message à ses admirateurs sur son compte Instagram, présentant ses excuses pour avoir mis un terme à son spectacle présenté au stade Mt Smart d’Auckland de façon prématurée.

« Je veux remercier tous ceux qui étaient au spectacle ce soir à Auckland. On m’a annoncé plus tôt que je souffrais d’une pneumonie, mais j’étais déterminé à présenter le meilleur concert possible, a-t-il écrit. J’ai chanté avec toutes mes tripes, mais ma voix ne pouvait plus suivre. Je suis déçu, profondément bouleversé et désolé. J’ai donné tout ce que j’ai pu. Merci pour votre incroyable appui et pour tout l’amour que vous m’avez donné au cours du concert. Je vous en suis très reconnaissant. »

Des vidéos diffusées par des admirateurs présents montrent le chanteur éclater en sanglot lorsqu’il annonce au public qu’il ne peut plus continuer à chanter.

Selon le New Zealand Herald, le chanteur âgé de 72 ans a réclamé une assistance médicale après la chanson Someone Saved My Life Tonight. Elton John a pu récupérer et continuer à chanter. Plus tard, en entamant Daniel, il a réalisé qu’il n’avait plus de voix et est sorti de scène sous escorte.

Ce concert s’est déroulé dans le cadre de la tournée « Farewell Yellow Brick Road tour ». Des concerts sont prévus mardi et jeudi à Auckland ; on ignore pour l’instant s’ils ont été annulés.