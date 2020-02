The Strokes annonce un album et présente une nouvelle chanson

Le groupe américain The Strokes a profité de la scène offerte durant le rassemblement de Bernie Sanders lundi soir pour interpréter pour la première fois sa toute nouvelle chanson, intitulée Bad Decisions.

Marissa Groguhé

La Presse

Le concert de soutien au candidat démocrate a permis au groupe de diffuser en avant-première son vidéoclip pour le titre At the Door et d’annoncer que son nouvel album, The New Abnormal, sortirait le 10 avril.

The Strokes a également interprété une reprise de Burning Down the House, de Talking Heads, ainsi que certains de leurs classiques, dont Someday, Hard to Explain et New York City Cops. Ce rassemblement se déroulait à Durham, dans le New Hampshire.

Fin janvier, le groupe Bon Iver avait joué à un autre rassemblement en support à Bernie Sanders, à Clive, en Iowa.

Le soir suivant, c’est Vampire Weekend qui montait sur scène, cette fois à Cedar Rapids, dans le même État.