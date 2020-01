Lizzo, Foo Fighters, Kendrick Lamar, Vampire Weekend et Bon Iver à Osheaga

Outre les Foo Fighters, Lizzo et Kendrick Lamar, têtes d’affiches de la prochaine édition d’Osheaga annoncées plus tôt lundi, de gros noms comme Bon Iver, Vampire Weekend et Lewis Capaldi figurent également à la programmation du festival.