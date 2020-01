Rammstein a annoncé son retour à Montréal, le 20 août prochain, après huit ans.

Marissa Groguhé

La Presse

Le groupe de métal allemand sera de passage en Amérique du Nord cet été pour y présenter pour la première fois son plus récent spectacle sans nom (à la suite de la sortie de son album également sans titre).

La tournée prévoit dix dates de concerts à ciel ouvert, dont le premier se tiendra au parc Jean-Drapeau de Montréal.

Le groupe s’envolera ensuite vers les États-Unis pour huit spectacles. Cette série nord-américaine se terminera au Mexique, fin septembre.

On annonce un spectacle extrême (digne de ce à quoi Rammstein a habitué ses admirateurs) et une expérience pyrothéâtrale des plus ambitieuses.

Le dernier passage des Allemands au Québec remonte au Rockfest de 2017. Rammstein célèbre cette année les 25 ans de son premier essai, Herzeleid.