La popularité de Bryan Adams ne se dément pas : après s’être produit deux fois au Centre Bell et deux fois au Centre Vidéotron en 2019, le chanteur canadien sera de retour au Québec cet été.

Josée Lapointe

La Presse

L’interprète de Summer of '69 fera donc quatre spectacles au mois d’août, dans des lieux un peu différents, mais toujours dans le cadre de sa tournée Shine a Light, qui est le titre de son plus récent et 14e album.

Bryan Adams se produira donc à la Place Bell à Laval le 18 août, montera sur la scène de l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières le 19 août, sera une des têtes d’affiche de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu le 15 août et chantera à Alma le 21 août dans le cadre du Festivalma.

> Consultez le site de Bryan Adams : https://www.bryanadams.com/