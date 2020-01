(Los Angeles) Parmi les Lana Del Rey, Frank Ocean, Travis Scott, Lil Nas X et autres grands noms à l’affiche de la prochaine édition de Coachella figure celui de... Guy Laliberté.

Derrière ses platines, le fondateur du Cirque du Soleil fera en effet danser la foule au célèbre festival, lui qui se produit à titre de disc-jockey depuis 2017.

Autre immense nom au programme : Rage Against the Machine, qui se réunira dans le désert de Californie plus de deux décennies après avoir joué à ce festival. L’iconique groupe des années 90, connu pour sa vision rebelle très marquée à gauche et sa musique abrasive, se produira les 10 et 17 avril.

Après une pause de huit ans, il s’agit de la première réunion de Rage Against the Machine, qui avait participé à la première mouture de Coachella en 1999, aux côtés notamment de Beck et de Moby.

