(Toronto) Deux populaires chanteurs pop canadiens joignent leurs forces pour offrir leur premier duo ensemble.

La Presse Canadienne

Shawn Mendes et Justin Bieber ont annoncé sur les médias sociaux qu’ils allaient lancer leur collaboration, Monster, vendredi.

C’est la première fois que Shawn Mendes, qui a grandi à Pickering en Ontario, lance une chanson avec Justin Bieber, mais les deux jeunes hommes ont beaucoup de choses en commun.

Justin Bieber, 26 ans, a grandi à quelques heures de l’endroit où habitait la famille Mendes.

PHOTO DUSTIN DOWNING, REUTERS Justin Bieber

Il est né à London, en Ontario, et a grandi à Stratford, où il est devenu une célébrité locale, puis une vedette internationale grâce à ses vidéos publiées sur YouTube.

Plusieurs années plus tard, Shawn Mendes, 22 ans, s’est fait un nom sur la plateforme Vine, lorsqu’une vidéo le montrant reprendre As Long as You Love Me de Justin Bieber est devenu viral en 2013.

Ils ont tous les deux connu une gloire rapide dans leur adolescence, grâce à des succès pop et de fervents admirateurs.

Le duo a donné un aperçu de Monster sur les réseaux sociaux avec un clip de 13 secondes dans lequel on n’entend pas leur voix.

La chanson est lancée au moment où Shawn Mendes se prépare à sortir un nouvel album, Wonder, le 4 décembre. Il sera également au cœur d’un documentaire intitulé Shawn Mendes : In Wonder, attendu sur Netflix le 23 novembre.