Après avoir enregistré J’aurais voulu être un artiste avec une quinzaine de chanteurs et l’Orchestre symphonique de Longueuil, dont il est le chef et directeur artistique, l’infatigable Alexandre da Costa a récidivé cette semaine avec un nouveau clip mettant en vedette Claude Dubois.

Josée Lapointe

La Presse

C’est la chanson Si Dieu existe, tout à fait de circonstance, qui est cette fois à l’honneur, interprétée sous forme de duo entre la voix d’or et toujours aussi puissante du chanteur et le Stradivarius du doué violoniste, accompagnés par les musiciens de l’orchestre. Alors qu’on voit Claude Dubois chanter en studio, Alexandre de Costa, lui, joue du violon dans différents lieux, dans des salles de spectacle vides ou à l’extérieur dans des paysages bucoliques.

« Ce projet représente une collaboration artistique profonde avec Claude Dubois, un artiste généreux qui a accepté de souligner avec nous que Les Artistes Sont Essentiels », a déclaré Alexandre da Costa, qui est à l’origine de cette série.

« À un moment où les artistes ne peuvent pas communier avec le public lors de concerts et de spectacles, l’Orchestre Symphonique de Longueuil et moi souhaitons réitérer notre souhait d’offrir du réconfort et des soins spirituels à ceux et celles qui traversent des moments difficiles et solitaires », dit aussi le chef.

Un concert de Noël virtuel de l’OSL, mettant en vedette Alexandre da Costa et Mario Pelchat, sera d’ailleurs présenté le 10 décembre, puis disponible jusqu’au 24 décembre. Les billets sont en vente sur le site de l’OSL.