On frap, de Shreez

De la rue au reste du monde

On pense souvent au rappeur Shreez lorsque l’on entend parler de son complice Tizzo… et vice versa. L’un vient rarement sans l’autre, et c’est ensemble qu’ils ont fait leur marque, mais c’est en solo que Shreez a fait paraître son nouvel album, On frap, vendredi. De son propre aveu, il propose un disque qui ne s’adresse plus « à la rue », mais plutôt à un public plus large.