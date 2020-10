Will Butler : grondements intérieurs ★★★½

Après Jeremy Gara (l’expérimental Passerine Finale) et Richard Reed Parry (la bande originale de The Nest), Will Butler est le troisième membre d’Arcade Fire qui fait paraître un album ce mois-ci. Generations est aussi le plus coulé dans le rock des trois, comme on pouvait s’y attendre.