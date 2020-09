Les Rivard père et fille dans le nouveau clip de Plants and Animals

Plants and Animals avait déjà annoncé la sortie de son cinquième album studio en 12 ans, The Jungle, pour le 23 octobre. Mais le trio montréalais en dévoile ce mercredi un nouvel extrait, en français qui plus est, assorti d’un clip qui traduit bien l’ambiance à la fois onirique et mystérieuse de cette nouvelle chanson intitulée Le Queens.

Josée Lapointe

La Presse

Pour l’occasion, la chanteuse Adèle Trottier-Rivard s’est jointe à la formation pour interpréter cette pièce inspirée d’une soirée passée dans le quartier Queens à New York.

Et c’est nul autre que son père, Michel Rivard, qui clôt ce joli court métrage réalisé par Yann-Manuel Hernandez, un « hommage au cinéma direct des années 60 et 70 et à la Nouvelle Vague française », dit-il dans un communiqué, qui se déroule dans les rues et ruelles de Montréal — on y voit même des images du viaduc Van Horne en construction.

Un mini spectacle a aussi été organisé pour les besoins du clip, et ces images tournées au cours de l’été distillent une grosse dose de chaleur humaine et d’espoir en cette période pas toujours joyeuse.

Par ailleurs, en plus d’une présence à Pop Montréal le 26 septembre, Plants and Animals a aussi dévoilé de nouvelles dates de spectacle pour 2021.

> Regardez le vidéoclip au complet