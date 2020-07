Le premier album posthume du rappeur Juice WRLD, Legends Never Die, connaît beaucoup de succès sur les palmarès.

La Presse canadienne

L’album a battu plusieurs records et a pris la première place du palmarès Billboard 200 dès sa sortie.

Legends Never Die est devenu l’album posthume le plus populaire en 23 ans, soit depuis les albums posthumes de Tupac et Notorious B. I. G. en 1997.

