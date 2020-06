Les tournages reprennent peu à peu au Québec, mais le DJ montréalais Christophe Dubé, alias CRi, n’a pas attendu le déconfinement pour tourner son plus récent clip, avec la complicité de sa sœur, la réalisatrice Alexa-Jeanne Dubé.

La Presse

Le concept du clip de Never Really Get There, une pièce créée en collaboration avec Jesse Mac Cormack, a été entièrement adapté à la pandémie.

« J’avais l’idée depuis longtemps de filmer des gens à travers les fenêtres de chez eux, mais c’était quelque chose à développer. J’ai appelé ma sœur et elle a vraiment créé une histoire », a-t-il raconté à Marissa Groguhé dans un article sur les clips en temps de pandémie publié récemment dans La Presse+. Ce clip a finalement été lancé.

On peut y voir des figurants filmés dans leur quotidien… à travers leurs fenêtres.

> Relisez l’article « Vidéoclip en pandémie : la créativité à la rescousse »

> Voyez le clip en entier