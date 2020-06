Qui influence les rappeurs d’ici ?

Le rap québécois a le vent dans les voiles et la scène hip-hop n’a jamais été aussi dynamique. Si ses débuts populaires remontent à l’époque de Muzion et de Dubmatique, le rap d’ici n’a cessé d’évoluer en puisant son inspiration à même ses propres réalisations. Bref : le rap québécois se nourrit souvent du rap québécois. Mais aussi de Richard Desjardins, de Diane Dufresne et de Félix Leclerc. Témoignages de vétérans et de nouveaux venus à la veille de la fête nationale…