Bob Dylan: toujours à point nommé

Alors que de vives revendications sociales et raciales secouent son pays, Bob Dylan sort ce vendredi un nouvel album intitulé Rough and Rowdy Ways. Le grand auteur-compositeur-interprète américain de 79 ans confronte et apprivoise la mort dans ses nouvelles chansons. À travers des références tirées tant de la Bible que de la culture pop, le lauréat du prix Nobel de littérature rend hommage à un paquet de gens qui ont guidé son chemin et nourri son inspiration. Jimmy Reed, Martin Luther King, le Montréalais Oscar Peterson tout comme Indiana Jones et Anne Frank. Tour d’horizon, pièce par pièce.