Une nouvelle série de concerts de la série #CanadaEnPrestation, pilotés depuis le début de la crise sanitaire par le Centre national des Arts d’Ottawa, prendra la forme d’un mini festival étalé sur deux week-ends auquel les spectateurs pourront assister en voiture. Patrick Watson, Sam Roberts et Tim Hicks font partie des têtes d’affiche de ces spectacles présentés sur le site Zibi à Gatineau.

Alexandre Vigneault

La Presse

« Ces Concerts au volant feront le pont entre les prestations sur place et celles qui sont diffusées en ligne en vue de permettre à l’industrie des arts et du spectacle et de la musique d’être graduellement relancée suivant une période de perturbations et d’annulations en raison de la pandémie », précise le communiqué émis par le Centre national des Arts (CNA).

Sam Roberts se produira le 1er août. La veille, l’événement Concert au volant aura été lancé par Donovan Woods and the Opposition. L’affiche du 7 août compte entre autres Patrick Watson, Basia Bulat et Zaki Ibrahim. Le lendemain, Tim Hicks, Kira Isabella, Chris Labelle et Crystal Shawanda et quelques autres seront du spectacle.

Les Concerts au volant se tiendront sur le site Zibi, lieu important pour la Nation algonquine anishnaabe et les peuples autochtones, souligne le CNA. « Un espace mettra à l’honneur la culture et les talents autochtones », assure Heather Gibson, productrice générale de Musique populaire et variété au CNA.

Déçu, bien entendu, d’avoir dû annuler son événement cet été, le Bluesfest d’Ottawa, aussi impliqué dans l’opération, se dit convaincu que ces soirées feront partie des « incontournables de l’été à Ottawa ». Facebook, partenaire du CNA dans la série #CanadaEnPrestation, soutient également les Concerts au volant.

La programmation est disponible en ligne ici. Les billets seront en vente le 23 juin, à 10 h.