Il y a longtemps qu’Isabelle Boulay chérit les chansons de Noël et, par ce fait, l’idée d’en glisser quelques-unes dans son répertoire comme autant de présents sous le sapin.

L’interprète a pigé dans une liste sélecte en bonne partie nettoyée des « quétaineries » et des récits pieux qui collent – souvent à juste titre – au genre.

Deux compositions originales, l’une du célèbre duo de sœurs qui partagent leur nom de famille avec Isabelle, l’autre de Jacques Veneruso, se glissent parmi une dizaine de classiques : White Christmas, Le sentier de neige ou encore L’enfant au tambour.

La voix chaude et apaisante d’Isabelle Boulay, polie par la réalisation de Marc Pérusse et les arrangements de cordes délicats de Blair Thompson, sied à merveille aux matins frisquets et scintillants de l’avent.

Et pour affronter I’ll Be Home for Christmas, titre de Bing Crosby mille fois repris, la rousse chanteuse a eu la bonne idée de s’adjoindre les services de Rufus Wainwright : le véritable cadeau du disque.

Sinon, voilà des pièces douillettes et sans aspérité – à la fois défaut et qualité –, dans lesquelles les amoureux de Noël pourront se lover sans culpabilité.

★★★

Chanson, En attendant Noël, Isabelle Boulay, Audiogram