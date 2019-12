Voici huit suggestions pour le temps des Fêtes.

Au Théâtre Maisonneuve, jusqu’au 29 décembre

La troupe Québec Issime est fidèle au rendez-vous avec sa grande fresque de Noël en 12 tableaux. Des chansons à la tonne et 24 artistes en performance, dont Marc Hervieux, qui est de retour encore cette année.

Maryse Letarte

PHOTO FOURNIE PAR DISQUES ROCOCO Maryse Letarte

Au Théâtre de la Ville de Longueuil, le samedi 14 décembre

S’il y en a une qui a su renouveler le répertoire du temps des Fêtes, c’est Maryse Letarte. Accompagnée de quatre interprètes classiques, l’auteure-compositrice-interprète présente de nouveau, pour notre plus grand bonheur, son spectacle qui fait du bien.

Les Petits Violons

PHOTO BENJAMIN SEROPIAN, FOURNIE PAR LES PETITS VIOLONS Marie-Claire Cousineau, directrice artistique de l’ensemble Les Petits Violons

À l’église Saint-Pierre-Apôtre, le dimanche 15 décembre

Pour son habituel concert de Noël, l’ensemble Les Petits Violons présentera des pièces classiques, dont La Follia de Corelli, ainsi que des airs de Noël et des pièces folkloriques, avec notamment la participation du percussionniste-gigueur Olivier Arsenault.

Noël symphonique

PHOTO FOURNIE PAR L’OSDL Alexandre Da Costa

À la Maison symphonique, le 21 décembre

Le chef Alexandre Da Costa et l’Orchestre symphonique de Longueuil présentent ce grand concert fait de classiques de Noël, chantés entre autres par Judi Richards et ses filles Karine et Sarah-Émilie, Maxime Landry, Luce Dufault et le Chœur des jeunes de Laval. Sa particularité : l’interprétation des quatre Ave Maria à cinq voix.

Les Chœurs de l’Armée rouge

PHOTO FOURNIE PAR FGL PRODUCTIONS Les Chœurs de l’Armée rouge

À la Maison symphonique, du 26 au 30 décembre

Les célèbres Chœurs de l’Armée rouge, qui fêtent leur 90e anniversaire, donneront sept représentations de leur spectacle de Noël à Montréal. En tout, 75 artistes, choristes et musiciens fouleront la scène de la Maison symphonique pour ce spectacle grandiose, alors qu’Isabelle Boulay agira comme soliste le temps de quatre chansons.

« Noël, une tradition en chanson »

PHOTO ARCHIVES LE SOLEIL Nathalie Simard

Au Casino de Montréal, le 17 décembre

Ce spectacle mis en scène par François Chénier termine sa tournée au Casino de Montréal. Sur scène pour cette soirée festive, une foule de vedettes populaires, dont Brigitte Boisjoli, Nathalie Simard, Yoan et Marie-Élaine Thibert.

Trio Taurey Butler – Le Noël de Charlie Brown

PHOTO FOURNIE PAR LA SALLE BOURGIE Taurey Butler

À la salle Bourgie, le 19 décembre

Sorti en 1966, l’album de Vince Guaraldi Le Noël de Charlie Brown est un classique de la musique de Noël en général et du jazz en particulier. Pour la quatrième année, la salle Bourgie en présente une reconstitution par le Trio Taurey Butler, avec un chœur d’enfants lors de la représentation de 18 h, et la soliste Bohdanna Novak pour celle de 20 h 30.

Tocadéo

PHOTO FOURNIE PAR PROD2 Le quatuor Tocadéo

À la Cinquième Salle de la Place des Arts, les 20 et 21 décembre

Le quatuor spécialisé dans les harmonies a capella présente son spectacle Meilleurs vœux, dans lequel il interprète des classiques de Noël avec virtuosité, humour et émotion.