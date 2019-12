Lynda Lemay a publié un message sur les réseaux sociaux annonçant un nouveau projet, « Il était onze fois », qui contiendra plusieurs albums et le spectacle La vie est un conte de fous.

Véronique Lauzon

La Presse

« Onze, parce que ça ressemble à mes initiales… deux “l” minuscules déployés en majuscules. Deux ailes qui battent plus fort que jamais. Onze fois plus d’idées, onze fois plus de liberté, onze fois plus de folie, onze fois plus d’inspiration, onze fois plus de chansons », a écrit la chanteuse.

Elle sera les 12, 13 et 14 juin aux Francos de Montréal et le 11 novembre (« onze du onze », précise-t-elle) à l’Olympia de Paris. D’autres dates de spectacle s’ajouteront, notamment au Québec.